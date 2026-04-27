1 527 000 работят за заплати, които не им стигат да живеят нормално (Графика, обзор)

1 527 000, или над половината от работещите българи, не могат да излязат от капана на недоимъка. Доходите им са под нужните 1054 евро за нормален живот. В момента има едва 2 618 000 осигурени (без земеделски производители, самоосигуряващи се, безработни с право на обезщетение и др.)

Чистата заплата за издръжка на един работещ трябва да е 818 евро, а на родител с дете - 1473 евро. За една година тя се е вдигнала със 73 евро за тричленно семейство, а за сам работещ - с 40 евро, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Един от всеки осем, или 564 хил. души, работи на минимална заплата - 620,20 евро. Още 303 хил. българи пък вземат под тази сума, защото се трудят на непълно работно време.

Само за година храните са поскъпнали с 6,2%,

а за трапеза без лишения един работещ вече трябва да отделя 329 евро (Виж инфографиката).

България обаче заема челното място в Европейския съюз по ръст на реалните заплати с впечатляващите 37,4% за периода 2020 – 2025 г., показват данните на Евростат. След нас са Хърватия, Румъния и Полша. А в страни като Швеция, Дания, Франция, Италия, Испания процентът е дори отрицателен.

Заплатите у нас скочили с 84,2% в кумулативен план. Инфлацията между 2020 и 2025 г. е 34,1%.

Въпреки динамичния растеж България остава страната с най-ниски почасови възнаграждения в ЕС към 2025 г. - средно 10,5 евро. За сравнение, в Люксембург почасовото заплащане достига 49,7 евро. Експертите обясняват високия процентен ръст у нас с т.нар. “ефект на догонването” – икономически е по-лесно да се повиши ниска база, отколкото вече високи нива на заплата.

Минималната заплата у нас също е най-ниска в ЕС - 620 евро, докато в Люксембург е 2704 евро

В България обаче някои храни поскъпват значително на фона на средноевропейските стойности. Цените на плодовете и ядките са скочили с близо 15% за една година при 3,4% средно в Европа. Яйцата, киселото мляко, сирената, минералната вода са други продукти, които са по-скъпи у нас в сравнение с Европа, каза главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

Вдигат се и услугите в “Образование и свободно време” - увеличение от 2,6% на тримесечна и 3,8% на годишна база. При тетрадки, химикалки, скицници за рисуване и др. ръстът е от 5,7% за тримесечие и 13% за година.

В групата на “Здравеопазване” годишният ръст е от 3,1%, а тримесечният - 2,4%.

Лекарствата за година се вдигат с 2,2%. Лекарските услуги за същия период - с 16,8%

Фризьорките и бръснарите са вдигнали цените с 16,1% за година. При мъжкото подстригване е с цели 27,9%.

За три месеца разходите за транспорт са се вдигнали с 6,8%, а горивата скачат с 12,1%.