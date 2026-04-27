In memoriam: Талантливият вестникар Ивайло Данаилов, който превеждаше Кисинджър

Един добър човек си отиде на 67 г., беше запомнящо се перо в "168 часа"

На 67 години в неделя почина Ивайло Данаилов, талантлив журналист и преводач. Новината за кончината му съобщи в емоционален пост в социалните мрежи жена му Ивета Стратиева: “Моето всичко Ивайло Данаилов вече го няма. Почивай в мир, обич! Благодаря ти за всичко! Благодаря ти, че ме обича! Благодаря ти, че избра аз да те обичам! Завинаги”.

Роден е на 7 юни 1958 г. в София. Завършил е английска филология с втора специалност българска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Ивайло Данаилов над 30 г. работи като журналист. Беше едно от талантливите и запомнящи се пера в пресгрупа “168 часа”, където работи от 1992 до 1996 г.

Преди това обаче е помощник-печатар в Полиграфическия комбинат “Димитър Благоев”, а след година учи основните правила на занаята в Българската телеграфна агенция от 1985 г. до 1991 г.

После избира в. “168 часа”, защото по това време отговаря на представата му за сериозност. Започва работа в бизнес отдела, а в следващите 5 г. преминава през отделите за политика и международни новини. Казвал е, че във вестника прави един от най-добрите си журналистически материали, сред които репортажи от място по време на войната в бивша Югославия.

След това се завръща в БТА, където от 1997 до 2000 г. е главен редактор на редакция “Пресфото”. Бил е още отговорен редактор на отделите “Вътрешна информация” и “Международна информация” във в. “Неделен Стандарт”, както и редактор в отдел “Международни новини” на в. “Труд”.

После социологът Юрий Асланов го кани в централата на социалистите на “Позитано” 20. Целта - около Стефан Данаилов да се създаде пиар отдел, който да гради нов образ на левицата. Така Ивайло Данаилов става съветник на Сергей Станишев, по това време лидер на БСП. После е един от първите, които се местят с него в Министерския съвет, когато Станишев става премиер през 2005 г.

С премиера Сергей Станишев

До 2009 г. Ивайло Данаилов бе съветник и заместник-началник на пресцентъра на Министерския съвет, където отговаря за връзка с медиите, синдикатите и работодателите. Бил е председател на Съвета на директорите на Мини “Марица-изток”.

Последно бе директор на дирекция “Връзки с обществеността и протокол” на Държавен фонд “Земеделие”.

Читателите се наслаждават на негов добър превод на последната книга на Хенри Кисинджър, издадена от КК “Труд”.

“Ивайло Данаилов бе човек, който оставя впечатление - казва Надя Делева, главен редактор на Книгоиздателска къща “Труд”. - “Ерата на изкуствения интелект и нашето човешко бъдеще” от Хенри Кисинджър ни събра да работим заедно. И както Ивайло се шегуваше – сега аз ще превеждам книга за изкуствения интелект, но без да го ползвам, а ти ме редактирай, ама го ползвай. Шегувахме се и покрай общата ни зодия – Близнаци, която бе и зодията на самия Кисинджър. Последно обеща, че когато аз превеждам, той пък с любопитство ще ме редактира. А аз му обещах нови преводи.

Не можа да пребори коварната болест, но неговата харизма и лекотата, с която общуваше, няма да бъдат забравени. Почивай в мир!”.

Екипът на “24 часа” изказва съболезнования на близките му.