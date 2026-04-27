Разбор, вечеря и нощ под тепетата вкарват ГЕРБ в новата роля на опозиция – не е весело, но не било и тягостно (Обзор)

Борисов събра 120 от партията в изискан хотел в центъра на Пловдив, без никакви медии
Откровен анализ на изборните резултати, а и на дългия период във властта през последните две десетилетия, последван от неформална вечеря и нощувка в хотел в Пловдив. Така ГЕРБ трябваше да се подготви три дни преди старта на новия парламент за ролята си в него - на опозиция, останала на 30% дистанция от победителя във вота.
Конкретни стъпки за стабилизиране на ГЕРБ и какъв е новият курс на формацията и поведението на парламентарната ѝ група бе основната тема на заседанието. Лидерът Бойко Борисов събра партията под тепетата, този път със строго закрити за медиите врати.
Свиканата от Борисов сбирка се провежда и на фона на вътрешен трус, започнал с оставката на един от силните кметове на ГЕРБ - Живко Тодоров на Стара Загора. Преди дни той обяви, че се оттегля от Изпълнителната комисия на партията, а в понеделник на сбирката в Пловдив
старозагорският кмет не бе забелязан
Димитър Николов обаче пристигна от Бургас. На тези избори двамата бяха определени за отговорници за структурите.
Близо 120 души - областни координатори, кметове, новоизбрани депутати и знакови лица на ГЕРБ, се събраха в един от най-реномираните хотели в центъра на града, за да анализират загубата и да чертаят планове занапред.
Самият Борисов не мина през рецепцията, а се качи на втория етаж в залата през друг вход.
“Шефът дойде”, казаха си участници и в този момент насядалите по сепарета във фоайето активисти светкавично се отправиха към сбирката.
Борисов е бил благоразположен към хората си
при първите си думи в залата, казват участници, но ревностно пазят как е продължила работната част на срещата.
Преди вратите плътно да се затворят, бившият вътрешен министър Христо Терзийски с още неколцина съпартийци разговаряха помежду си на празна маса, както се изрази той. Към тях се присъедини и бившият външен министър Георг Георгиев.
Макар че някои изглеждаха угрижени,
а на други лица се четеше откровена покруса от тежката изборна загуба, обстановката не беше тягостна. Но в никакъв случай и весела.
Облечен с дънки, риза и сако, Тома Биков, в компанията на Томислав Дончев, отиде да се регистрира. Бившият вицепремиер носеше сакото си на закачалка.
Досегашният зам.-председател на парламента Росица Кирова пък се появи в дънков костюм. Елегантна с черен панталон и кожено яке беше Йорданка Фандъкова. Цвета Караянчева също бе в спортно-елегантен костюм. Разговаряше със съпартийка и промълви, че с любопитство очаква да види подготовката на новата парламентарна група на “Прогресивна България”.
Във фоайето се чуха аналогии с изборната победа на БСП в далечната 1994 г., когато дойде правителството на Жан Виденов. “И само след година-две видяхме какво се случи. Тази попара сме я събрали”, окуражаваха се активисти.
Официално пред медиите никой не каза нищо. “Срещата е закрита. Няма да има изявления нито в началото, нито в края, няма да има и стрийм. Моля ви, излезте от хотела”, обърна се към репортерите пиарът на партията Никола Николов.
След официалната част бяха предвидени неформална вечеря и пренощуване в Пловдив. Домакин е кметът Костадин Димитров, който е и областен координатор на партията. Градът е избран заради удобното местоположение в центъра на България.