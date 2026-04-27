Разбор, вечеря и нощ под тепетата вкарват ГЕРБ в новата роля на опозиция – не е весело, но не било и тягостно (Обзор)

Борисов събра 120 от партията в изискан хотел в центъра на Пловдив, без никакви медии

Откровен анализ на изборните резултати, а и на дългия период във властта през последните две десетилетия, последван от неформална вечеря и нощувка в хотел в Пловдив. Така ГЕРБ трябваше да се подготви три дни преди старта на новия парламент за ролята си в него - на опозиция, останала на 30% дистанция от победителя във вота.

Конкретни стъпки за стабилизиране на ГЕРБ и какъв е новият курс на формацията и поведението на парламентарната ѝ група бе основната тема на заседанието. Лидерът Бойко Борисов събра партията под тепетата, този път със строго закрити за медиите врати.

Цвета Караянчева

Свиканата от Борисов сбирка се провежда и на фона на вътрешен трус, започнал с оставката на един от силните кметове на ГЕРБ - Живко Тодоров на Стара Загора. Преди дни той обяви, че се оттегля от Изпълнителната комисия на партията, а в понеделник на сбирката в Пловдив

старозагорският кмет не бе забелязан

Димитър Николов обаче пристигна от Бургас. На тези избори двамата бяха определени за отговорници за структурите.

Близо 120 души - областни координатори, кметове, новоизбрани депутати и знакови лица на ГЕРБ, се събраха в един от най-реномираните хотели в центъра на града, за да анализират загубата и да чертаят планове занапред.

Самият Борисов не мина през рецепцията, а се качи на втория етаж в залата през друг вход.

“Шефът дойде”, казаха си участници и в този момент насядалите по сепарета във фоайето активисти светкавично се отправиха към сбирката.

Борисов е бил благоразположен към хората си

при първите си думи в залата, казват участници, но ревностно пазят как е продължила работната част на срещата.

Преди вратите плътно да се затворят, бившият вътрешен министър Христо Терзийски с още неколцина съпартийци разговаряха помежду си на празна маса, както се изрази той. Към тях се присъедини и бившият външен министър Георг Георгиев.

Макар че някои изглеждаха угрижени,

а на други лица се четеше откровена покруса от тежката изборна загуба, обстановката не беше тягостна. Но в никакъв случай и весела.

Облечен с дънки, риза и сако, Тома Биков, в компанията на Томислав Дончев, отиде да се регистрира. Бившият вицепремиер носеше сакото си на закачалка.

Досегашният зам.-председател на парламента Росица Кирова пък се появи в дънков костюм. Елегантна с черен панталон и кожено яке беше Йорданка Фандъкова. Цвета Караянчева също бе в спортно-елегантен костюм. Разговаряше със съпартийка и промълви, че с любопитство очаква да види подготовката на новата парламентарна група на “Прогресивна България”.

Във фоайето се чуха аналогии с изборната победа на БСП в далечната 1994 г., когато дойде правителството на Жан Виденов. “И само след година-две видяхме какво се случи. Тази попара сме я събрали”, окуражаваха се активисти.

Росица Кирова преди заседанието на ГЕРБ в Пловдив.

Официално пред медиите никой не каза нищо. “Срещата е закрита. Няма да има изявления нито в началото, нито в края, няма да има и стрийм. Моля ви, излезте от хотела”, обърна се към репортерите пиарът на партията Никола Николов.

След официалната част бяха предвидени неформална вечеря и пренощуване в Пловдив. Домакин е кметът Костадин Димитров, който е и областен координатор на партията. Градът е избран заради удобното местоположение в центъра на България.