ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Радев сяда между “Възраждане” и ДПС в парламента (Графика)

Румен Радев Снимка: Георги Палейков

“Прогресивна България” сяда в центъра на пленарната зала, между ДПС и “Възраждане”. Това са се договорили формациите в 52-ото НС броени дни преди клетвата му. А останалите групи са тотално разместени спрямо досегашните си места.

Този път хората на Костадин Костадинов ще са в левия край на залата, където седеше БСП, а ПП-ДБ вземат техните кресла най-вдясно. И залата, погледната от трибуната, ще изглежда така: “Възраждане”, ПБ, ДПС, ГЕРБ и ПП-ДБ. Но двете най-малки групи - ДПС и “Възраждане”, ще имат само по едно място на първия ред, т.е. лидерите им Делян Пеевски и Костадин Костадинов ще седят там сами.

Хората на Радев не са разкрили кого ще предложат за шеф на НС. Първи звънец в четвъртък ще удари най-възрастният депутат - 77-годишният Румен Миланов от ПБ. След това депутатите ще положат клетва и ще изберат председател.

Договорено е и разпределението на кабинетите в новия парламент. ГЕРБ ще освободи някои от своите, за да влезе там ПБ.


Румен Радев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Политика

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)