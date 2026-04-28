Радев сяда между “Възраждане” и ДПС в парламента (Графика)

“Прогресивна България” сяда в центъра на пленарната зала, между ДПС и “Възраждане”. Това са се договорили формациите в 52-ото НС броени дни преди клетвата му. А останалите групи са тотално разместени спрямо досегашните си места.

Този път хората на Костадин Костадинов ще са в левия край на залата, където седеше БСП, а ПП-ДБ вземат техните кресла най-вдясно. И залата, погледната от трибуната, ще изглежда така: “Възраждане”, ПБ, ДПС, ГЕРБ и ПП-ДБ. Но двете най-малки групи - ДПС и “Възраждане”, ще имат само по едно място на първия ред, т.е. лидерите им Делян Пеевски и Костадин Костадинов ще седят там сами.

Хората на Радев не са разкрили кого ще предложат за шеф на НС. Първи звънец в четвъртък ще удари най-възрастният депутат - 77-годишният Румен Миланов от ПБ. След това депутатите ще положат клетва и ще изберат председател.

Договорено е и разпределението на кабинетите в новия парламент. ГЕРБ ще освободи някои от своите, за да влезе там ПБ.



