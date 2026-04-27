Жена, родила 2 деца на Картофа, и синът на Светльо - главсек на МВР, разменяли коли в кантората на съпругата на Бойко Рашков (Обзор)

Връзката между Ина Ангелова и Кристиан Лазаров - дете на Светлозар Лазаров, видяха от Антикорупционния фонд

Пръв Георги Кандев заговори за отношения между Юлиян Янков, спечелил милиони от пътната помощ, и бившия полицай №1

Връзка между боса на “безплатната” пътна помощ Юлиян Янков-Картофа и бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров видяха от Антикорупционния фонд в понеделник.

Пръв за отношения между двамата заговори още в петък главният секретар на МВР Георги Кандев. Той обяви, че Юлиян Янков дава фалшиви показания за него в прокуратурата под диктовката на Светльо. Кандев твърди, че получил “съобщение да се прибира” и е бил заплашван, че срещу него се дават показания от криминално проявени и осъждани лица пред прокурор, като това било организирано от бивш ръководител в МВР с малко име Светльо.

Също в петък от Антикорупционния фонд публикуваха снимка на Картофа и Лазаров, удобно разположили се на диван в автомивката на бизнесмена. В разследването си организацията е открила договор между Ина Ангелова - майка на две от децата на Картофа, и сина на Лазаров Кристиан. Той е от 26 юни 2025 г. Месец по-късно фирмата на Янков “Юнит Асист” става монополист в пътната помощ.

През август 2025 г. Агенция “Пътна инфраструктура” посочва именно тази компания и всички фирми, на които плаща за услугата, превъзлагат дейностите си на нея. Освен това АПИ инструктира областните дирекции на МВР да звънят само на “Юнит Асист” при нужда от пътна помощ. Така

фирмата на Картофа започва да печели по 7 млн. евро на месец

По това време от трибуната на парламента главният секретар на МВР Мирослав Рашков е атакуван, че дължи кариерата си на Светлозар Лазаров. Двамата са от Горна Оряховица, а Рашков се мести в София, когато Лазаров става главен секретар на МВР през 2013 г.

От публикувания в понеделник от Антикорупционния фонд договор между майката на две от децата на Юлиан Янков-Картофа и сина на Светлозар Лазаров става ясно, че той е за замяна на автомобили и е нотариално заверен с подписа на Анжелина Мавродиева. Тя пък е помощник-нотариус в кантората на Мария Михова-Рашкова - съпругата на депутата от ПП-ДБ и бивш вътрешен министър Бойко Рашков.

Според договора Кристиан Лазаров прехвърля на Ина Ангелова “Ауди А6” за 12 хил. лв., а тя на него - “Мерцедес МЛ 350” за 20 хил. лв. Със сделката младежът доплаща на Ангелова 8 хил. лв.

Освен снимката на дивана и договора има още една връзка между Лазаров и Янков, макар и косвена, показа проверка на “24 часа”.

През 2013 г. кадърът на ДАНС Светлозар Лазаров е назначен за главен секретар на МВР в кабинета “Орешарски”. Под негово ръководство година по-късно бешеразбита една от най-бруталните банди за лихварство и рекет в Северозапада с ръководител Ангел Попов-Главестия.

Един от основните свидетели и пострадал от дейността на силовата бригада е Юлиян Янков-Картофа. Тогава от прокуратурата разкриха, че

Янков е бил отвлечен за месец

Заключили го във фургон до село Гложене, където го пребивали и изнасилвали с бутилки. Изтезанията били снимани, качвани в интернет и пращани на други длъжници като предупреждение какво ги чака. А една от присъдите на Юлиян Картофа в миналото е за побой и грабеж над Ангел Попов-Главестия.

Години по-късно Юлиян Картофа се появява в публичното пространство като бизнесмен, който печели от държавни пари за пътна помощ.

След изявлението на главния секретар на МВР Георги Кандев и въпросите му към прокуратурата дали ползват показания на осъждани срещу него, оттам съобщиха две новини.

Първата е, че разследват длъжностно престъпление в АПИ във връзка с отношенията на институцията с фирмата на Картофа. Втората е, че Янков вече е обвинен за присвояване на 8 луксозни автомобила и 5 камиона, за които сключил договор с бизнесмен от Стара Загора, но не плащал вноските си и не върнал возилата.