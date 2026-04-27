Дъщеря и внучки бетонирали починал мъж в двора, за да вземат пенсията и имота му (Обзор)

Три жени тайно погребали в двора на къщата му починал възрастен мъж, за да получават пенсията му почти две години и да се разпореждат с имота му, който бил продаден, но с условие да го ползва, когато е жив. За шокиращия случай в центъра на Велико Търново съобщи в. “Борба”.

Близките вероятно още дълго щели да прибират парите на дядото, ако в петък съседи не подали сигнал, че от доста време не са виждали 77-годишния си съсед, който живеел с дъщеря си и двете си вече пораснали внучки. Мъжът бил онкоболен. Когато питали за него, дъщеря му обяснявала, че бил в болница, но продължителното му отсъствие ги усъмнило.

Когато отишли в дома срещу театъра в Търново, криминалистите забелязали странно бетонирано петно в двора, разбили го и се натъкнали на тялото на стопанина, разказаха пред “24 часа” от ОДМВР - Велико Търново.

Близките са дали обяснения и станало ясно, че човекът е починал в края на 2024 г. Когато открили останките, били останали само кости и ластикът от панталона на дядото. Вероятно е починал много преди края на 2024 г., споделят запознати със случая. Наследниците не уведомили институциите, а го погребали тайно в къщата, в която живеели, и продължили да вземат пенсията му. Дори продали апетитния имот в идеалния център на Велико Търново с условие възрастният човек да остане да го обитава до смъртта си.

Тялото е ексхумирано и откарано за аутопсия и експертизи. “Няма данни за насилствена смърт. Назначени са няколко експертизи за изясняване на всички обстоятелства около здравословното състояние и смъртта му”, съобщиха от прокуратурата.

Съседите на майката и двете дъщери близначки са само наематели на магазини на партерите на старите сгради. Постоянно живеещи отдавна няма. Според дългогодишен наемател в съседство още през 2008 г. съпругата на пенсионера, баба Яна, продала къщата на мъж от Джулюница, но с клауза, че ще влезе във владение след кончината на двамата. Енергичната и дребничка Яна починала преди две години. Човекът твърди, че не е виждал мъжа ѝ, макар да има обект в съседство от 14 г. От сделката са минали 15 г. и купувачът решил да провери какво се случва. Той се усъмнил, че дядото е жив, и се обадил в полицията. Дъщеря му не работела и вероятно е живяла с пенсията на баща си, която била 400 лв. преди въвеждането на еврото.

Според собственика на имота щерката имала и друг мотив, за да скрие кончината на баща си. Жилището е продадено още през 2008 г. с клауза възрастното семейство да го ползва до края на живота си. Сделката не е осъществена с жените.

“Право на ползване на възрастното семейство сме учредили през 2022 г. а дъщерята се нанесе при него, уж да го гледа. Предоставили сме нотариалните актове на следствието”, допълва той.