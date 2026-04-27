31 г. след грабеж прокуратурата съобщи на жена, че нищо не може да направи

Прокуратурата е изпратила писмо 31 години след грабеж, за да съобщи, че нищо не може да направи по случая. Това разказва Диана Янкулова във своя Фейсбук публикация.

Тя разказва, че я потърсила във Фейсбук жена, която все още живее в кооперацията на столичната ул. "Люлякова градина" 12, където Янкулова обитавала таванско помещение в периода1992-1997 г. "Добре че някой все още помнеше, че съм живяла там, та не е изхвърлил известието за препоръчано писмо. И така малко преди да хлопне гишето на съответния клон на "Български пощи", си взех............никога няма да се сетите какво..............писмо от Софийската районна прокуратура", пише Диана Янкулова.

"Това писмо ме върна "години назад", когато в една юлска вечер заварих моя таван разбит и ограбен. Както му е редът, подадох сигнал в полицията и съдействах с всичко възможно за издирване на крадците. Но времето си мина, аз смених още няколко квартири, после се омъжих и даже бях забравила за случката", разказва още тя.

Тя разказа, че били откраднати чаршафите от леглото, вероятно за да завият с тях вещите, които били взети. Цветен телевизор, кутийка със златни бижута, както и дрехи - от коша за пране дори мръсно, но луксозно бельо, а от гардероба абитуриентската ѝ рокля.

"Разказвам го, защото от тук започва куриозът. С постановление от 27.03.2026 г. прокурор Андрей Костов от СРП решава да прекрати досъдебното производство срещу неизвестния извършител на кражбата от 18.07.1995 г.

"След внимателен прочит и анализ на доказателствените материали по досъдебното производство, поотделно и в тяхната съвкупност, следва да се приеме, че са налице основания за прекратяване на наказателното производство поради изтичане на предвидената в закона давност". По-нататък прокурорът се размисля и пише, че при още по-задълбочено изучаване на материалите се убеждава, че за това престъпление НК предвижда наказание от 8 години затвор, за коетко давността е 10 години, но и тя е изтекла през 2005 г.

Остава истинска загадка защо прокурор Андрей Колев решава да ми го съобщи 21 години по-късно. И така 10 години безплодно търсене на крадците и 21 години колебания дали да ме информират, че не са ги намерили. Общо 31 години очакване на правосъдие", пише в публикацията.