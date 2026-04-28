Шефката на инспекцията по труда: Има спад на трудовите инциденти

Към средата на април 2026 г. има спад на общия брой на трудовите инциденти, каза за БТА изпълнителният директор на Главната инспекция по труда (ГИТ) Екатерина Асенова. Отчетените трудови инциденти към момента са 126, за сравнение през същия период на 2025 г. те са били 157.

Фаталните инциденти на работното място са 26 при 36 за същия период на 2025 г. Наблюдаваме и лек спад при нетравматичните увреждания, довели до смърт, техният брой е 14 при 19 за същия период на миналата година, съобщи още изпълнителният директор на ГИТ.

Статистиката показва, че 90% от трудовите злополуки могат да бъдат предотвратени, ако се спазват правилата за безопасна работа, коментира също Асенова по случай Световния ден за безопасност и здраве и Международния ден на загиналите при трудови злополуки, които се отбелязват на 28 април. До инциденти на работното място се стига вследствие на притискане, премазване, смачкване, падане от височина и удар от падащ предмет, каза тя.

Рисковите сектори

Към средата на април 2026 г. рисковите сектори остават строителството, растениевъдството и животновъдството, производството на метални изделия (без машини и оборудване) и търговията, сочат данните на ГИТ. Засилената инспекционна дейност в строителството оказва положително влияние – докладваните злополуки намаляват от 12 към средата на април 2025 г. до шест към април 2026 г., докато в останалите сектори не се отчита съществена промяна, коментира Асенова.

Сериозно намаление се наблюдава в сухопътния транспорт – през 2025 г. са регистрирани четири злополуки, от които една смъртна, а през 2026 г. няма нито една, каза също изпълнителният директор на ГИТ.

Отговорността на работниците и работодателите

Според Екатерина Асенова 28 април ни напомня, че прекалената самоувереност да извършваме дадена дейност не по правилата и без личните предпазни средства понякога се наказва с най-ценното - загубата на човешкия живот. Работодателите имат цялата отговорност по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, подчерта тя. И добави, че ефективният контрол гарантира спазването на въведените мерки за безопасност.

Затова ми се иска не само на днешната дата да мислим за безопасността – тя трябва да бъде част от нашето мислене всеки ден от момента, в който отиваме на работното ни място, до завръщането ни у дома, заяви Асенова.

Ролята на институциите

Институцията, която има компетенции да признава и регистрира даден инцидент за трудова злополука, е Националният осигурителен институт. ГИТ участва задължително в разследването на трудови злополуки, довели до смърт, на такива, при които има съмнение, че може да доведат до инвалидност, както и когато са пострадали повече от трима души, разясни Екатерина Асенова. Контролните органи на ГИТ разследват всеки инцидент, който им стане известен, независимо по какъв начин е получена информацията, обясни тя. И добави, че това се налага, защото ако не бъдат отстранени нарушенията, довели до него, е възможно те да станат причина за нова по-тежка злополука. Важна е и информационната кампания за правата и задълженията на работници и работодатели, казаха от ГИТ.

И през тази година са планирани кампании за гарантиране спазването на трудовото законодателство във всички сектори, допълнени от проверки с акцент върху рисковите отрасли като строителството и селското стопанство. От началото на годината контролът е насочен и към рисковете при работа с химични агенти, канцерогени и мутагени, каза Асенова. Предвижда се и специална мярка в предприятията за производство на въоръжение и боеприпаси заради увеличените обеми на работа и по-високия риск от инциденти.

Фокусът ще бъде насочен и към младежите чрез кампания за законосъобразното им наемане на фона на ръст до 19 470 разрешения за работа през миналата година. Те могат да работят само с разрешение от Инспекцията по труда и при облекчени условия, без тежък физически труд и рискови дейности, напомни Асенова. Информационните кампании продължават, като през октомври 2025 г. в рамките на пет дни са обхванати 50 учебни заведения – 39 училища, 11 университета и четири кариерни форума, с цел изграждане на култура на безопасност още от ранна възраст.