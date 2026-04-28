Пожарникарите, спасили дете в река в Шумен: Беше адекватно, но много уплашено

Пожарникарите, спасили 12-годишно дете, паднало в коритото на река Енчова в Шумен, го заварили да лежи на цимента. Слезли веднага със стълба. То било адекватно, но много уплашено. Това разказаха двамата пожарникари инспектор Венелин Вълчев и младши инсп. Стефан Стоянов по Би Ти Ви.

Случаят е от 26 април. Пожарникарите получили сигнала в 13,20 часа. На място там имало и екип на Спешна помощ, който прегледали детето.

"Не можахме да разберем дали е скочило през парапета", каза инсп. Вълчев. Двамата с колегата му слезли при момчето с помощта на 4-метрова стълба. Това е първият случай, в който помагат на дете, паднало в река. Досега са спасявали само животни, разказаха пожарникарите.