Йотова ще гостува на честването на 100-годишнината на Средно училище „Петко Рачов Славейков“ във Видин

Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на тържественото отбелязване на 100-годишнината на Средно училище „Петко Рачов Славейков“ във Видин, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Честването, на което Йотова ще отправи приветствие, ще се проведе от 18:00 часа в Общинския драматичен театър „Владимир Трендафилов“, предаде БТА.

На 27 април 2026 г. се навършиха 160 години от рождението на Пенчо Славейков - една от най-ярките фигури в българската литература. Пенчо Славейков е роден на 27 април 1866 г. в Трявна, като най-малкия син на поета Петко Рачов Славейков (1827–1895 г.) и Ирина Славейкова – дъщеря на заможен тревненец.