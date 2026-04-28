Варна иска помощ за боклука от София

Кметът на Варна Благомир Коцев поиска два камиона за боклук да бъдат пренасочени от София в морската столица.

"Три счупени камиона на сметопочистващата фирма са причината за нарушеното извозване на битов отпадък в части на Варна. Вчера и днес проведохме множество разговори с ръководството на фирмата и инспекции на терен на най-засегнатите точки. Проблемът е най-осезаем в районите „Младост" и „Приморски", където отчитаме значително неизпълнение на договора, подписан със ЗМБГ през 2021 г." - заяви Коцев.

"Предприемаме мерки в четири направления: 1. Налагане на глоби на фирмата-изпълнител: подготвят се в момента; 2. Осигуряване на резервен капацитет от други градове: поискахме два камиона да бъдат пренасочени от София във Варна; 3. Пренасочване на извънреден капацитет от общинското предприятие за озеленяване: два камиона, тип преса, които от утре сутрин да са на терен; 4. Клаузи в новия договор за сметопочистване, които да предотвратят подобни случаи: за да не позволяваме повече няколко липсващи камиона да водят до напрежение с извозването на боклука" - обясни Благомир Коцев.

"Проблемите с чистотата във Варна са системни. Те могат да бъдат решени само с нов договор, който влиза в сила това лято. Дотогава ще разчитаме на нестандартни решения, като точки 2 и 3, защото предвидените в сегашния договор очевидно не дават очаквания резултат" - каза още кметът на Варна.