Цял блок протестира срещу детски парти център в Благоевград

Жителите на цял жилищен блок в Благоевград са готови да излязат на протест срещу детски партицентър Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Жителите на цял жилищен блок в Благоевград са готови да излязат на протест срещу детски парти център, отворен в двора на блока. Всички се оплакват от шума, силната музика, както и от задимяването от ресторанта. 

Основните ни притеснения сазаради  шума, който се вдига от този парти център, за мен даже е лунапарк. Има няколко батута, агрегати, които шумят. Обичам децата, имам две, но постоянно да съм на детски рожден ден, ми идва в повече, каза живущият в блока Георги Желев по Би Ти Ви.

Постоянна музика се чува, казва и друг съсед. Той е говорил със собственика на центъра, който му отвърнал, че мястото е негово.

"Когато сме купували тези апартаменти преди години, никъде не пише, че ще има в двора лунапарк", обясняват жителите.  По думите на една жена те са пуснали сигнал до общината, а от инспектората от общината им отговорили да си затваряме прозорците. 

