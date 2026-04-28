Емил Дечев: Пепи Еврото е имал приближен директор на институт в МВР, питайте Емилия Русинова

Влиянието на бившият директор на Столична следствена служба г-н Петьо Петров, който е известен с прякор, е имал влияние и извън съдебната система и е проявявал интерес към кадруването в МВР, в неговия архив се открива името на един бивш директор на институт в МВР. Това заяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев пред БНТ.

За това можете да питате г-жа Емилия Русинова. Срещу този човек има досъдебно производство в Софийски градски съд. Г-жа Русинова ръководи Софийска градска прокуратура, тя може да коментира. Съмнявам се, че ще има развитие. Съмнявам се, че тя има зависимост от Пепи Еврото, разказа министърът.

Има теч на информация в МВР, затова изчезват хора и не могат да се намерят, такъв беше случаят с Петьо Петров, такъв е и със Стоян Мавродиев. Трудно е да се каже как се случва. Аз съм министър на вътрешните работи само от два месеца, така че правя каквото мога. Тези лица са трудни за намиране, защото отиват в чужбина и когато това се случи трябва да разчитаме на партньорските си служби там. Аз съм чувал, че г-н Петров обикаля софийските улици, но не мога да потвърдя, допълни Дечев.

Причината за заплахите срещу Георги Кандев е добрата му работа, която допринесе за разкриването купувачи на гласове по време предизборната кампания. Тези хора, които го заплашват нямат компромати, но могат да създадат. Такава е информацията, която му е подадена от няколко лица.

На запитване кой е Картофа, който е замесен в случая, Дечев отговори, че той е лице осъждано няколко пъти, което има бизнес, свързан с пътна помощ, за който е ползвал държавно финансиране.

Няма как един картоф да бъде сам, винаги има други, със сигурност има и такива с по-висок зеленчуков статут, добави той.

Чисто теоретично няма никакъв проблем Георги Кандев да остане главен секретар. Той не е политическо лице, а е на най-високо ниво в структурата на МВР, той трябва е деполитизиран и да осъществява контрол, каза още Дечев.

Това показва, че в България има изключително силни хора и организации, които се считат за по-силни от самата държава. Има един IT термин. Нашите институции са "хакнати". През годините МВР е управлявано така, че да не служи на обществото, а да атакува едни частни интереси в защита на други частни интереси, коментира още вътрешният министър.

На въпрос колко служители на МВР са ангажирани да охраняват политически лица, Дечев отговори, че зависи от степента на опасност, от различната степен зависи броя на охранителите.

Тази нова гилза, която не намерена на територията на хижа Петрохан е важно за нас. Назначена е експертиза. Както си спомняте имахме информация, че са произведени 4 изстрела, а бяха открити 3 гилзи, тази е четвъртата, разказа още министърът.

На въпрос относно оставката на бившия изпълняващ функциите на главен прокурор Борислав Сарафов, Дечев коментира, че е добре, че се случило, но не е добре, че е по този начин. Не е хубаво, че беше нужна намесата на политик. Сарафов трябваше да подаде оставка още на 21 юли. Неговото напускане не е реформа и не считам, че ще има промяна, защото за позицията избраха неговият заместник. Не смятат и че назначаването на нов Висш съдебен съвет е съдебна реформа, но е важно, защото ако се назначи, може да имаме нов главен прокурор, обясни министърът.

Новият главен прокурор трябва да е показал, че е много добър професионалист, но и да не е политически зависим, защото ако демонстрира политически пристрастия, към него ще има съмнения. Тук искам да припомня един законопроект, който предвиждаше трима от бъдещите членове на ВСС да бъдат излъчени от юридическите факултети, а други трима от адвокатските колегии. Това би намалило политическото влияние, отбеляза той.

На въпрос обмислял ли е възможността той да стане главен прокурор, Дечев отговори, че не е и че се вижда повече като съдя.

Лицата, която понасят отговорност и отиват в затвора за изборни престъпления са уличните дилъри, тези по високите нива се откриват трудно и това отнеме време. Трудно ще се случи за два месеца, обясни Дечев.

Вчера ГДБОП наистина направи една успешна акция, заловени са 60 и няколко килограма марихуана, много боеприпаси и 600 хил. евро в мина близо до Кюстендил. Има двама задържани, един с домашен арест и един се издирва. Повдигнати са обвинения за разпространение на наркотици и за организирана престъпна група.