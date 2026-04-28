73 пожара за денонощие в страната, мъж е пострадал

Пожар Снимката е илюстративна

Общо 73 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, един човек е пострадал, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Вчера в 11:41 ч. в Оперативния център при РДПБЗН – Русе е получено съобщение за взрив и пожар в къща в град Русе. На място противопожарните екипи са установили, че гори стая в едноетажна къща. Пострадал е мъж на 80 г., който е леко обгазен. Унищожена е една от стаите в къщата с прилежащото и обзавеждане, в която се е развил пожарът – около 10 кв. метра. Спасена е останалата част от сградата, пише БТА.

Противопожарните звена са реагирали на 107 сигнала за произшествия в последното денонощие.

С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които осем – в жилищни сгради, три – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 56 пожара, от които 21 – в сухи треви, горска постеля и храсти, 27 – в отпадъци, седем – в готварски уреди и комини.

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции, от които пет са при катастрофи в транспортни средства, 22 – като техническа помощ с оказване на съдействие в различни ситуации, включително помощ на пострадали хора.

Регистрирани са също пет лъжливи повиквания.

