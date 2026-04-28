Севлиевски: Ако Радев напише на вратата си "Козируването не е задължително", това ще е първата добра стъпка

Важно е да видим кои ще са основните играчи на Радев - и в парламента, и като министри. Основната тема е дали ще има възмездие и справедливост. Като военен Радев знае, че част от победата е противникът да бъде преследван докрай иначе няма да има окончателна победа. И всички очакваме да видим как това ще се случи. Много хора са притеснени как ще се държи Радев като генерал. Ако той напише на вратата си: Козируването не е задължително, това ще е първата добра стъпка към посоката, в която ще се движим напред. Второто добро нещо ще е: Не търся подчинение, а мнение.

Този коментар направи бившият депутат и енергиен министър Мирослав Севлиевски пред Нова тв.

Те се притесняват сериозно от това, което се задава. Има структури и кметове, които са се преориентирали към бъдещия победител още от миналата есен. "Прогресивна България" не е влязла чак с такива радикални обещания, но част от хората, които са ги подкрепили, очакват не възмездие, но сериозна преоценка и осветляване на онези, които са замесени в редица корупционни престъпления, коментира политологът Петър Чолаков.

Петър Чолаков КАДЪР: NOVA NEWS

Но ако прекалено остро влязат с бутонките, ще има обвинения за полицейска държава. Всичко трябва да се прави при максимално спазване на закона, а не както направиха Бойко Рашков и Кирил Петков с ареста на Борисов, защото това се обърна срещу тях, коментира той.

Не си представям демонтажа, защото знам колко е трудно една устойчиво функционираща система ти да я разградиш и подмениш. Във висшата администрация се говори за около 3000 номенклатурни места, които са местата на мутрите, които трябва да бъдат извадени от власт. Това са хората на олигарсите във властта, които трябва да бъдат извадени. Трябва поне 2000 от тях да бъдат извадени и да настаниш твои хора, за да има някаква подмяна - това е трудна задача, която не става бързо, коментира пък социологът проф. Михаил Мирчев.

Проф. Михаил Мирчев

131 гласа не са достатъчно, за да се направи промяната в съдебната система. Избирателят ги даде на Радев и не очаква от него да се държи като Борисов, а различно, коментира още Севлиевски.

Най-голямата опасност пред Радев е корупция, Путинизъм и Дугинизъм - тези, които смятат, че Русия трябва да ни доминира. И понеже негови хора продължават да говорят по този начин, това се интерпретира и в западните медии. Това не помага нито на Радев, нито на републиката, допълни той.

Проблемът на "Прогресивна България" не е, че няма обръч от фирми, а обръч от медии - защото когато навлизаш агресивно, трябва да има някой, който да те защитава. Да имаш медии, които да казват на всяка твоя стъпка - това е правилно, нормално, допълни Чолаков. Сериозен проблем пред тези хора ще е да могат да легитимират действията си.

Не мисля, че Радев си поставя за цел да се договаря с Борисов и Пеевски и не мисля, че има такова изкушение пред него и ще търси сливане с този модел - така коментира Чолаков темата за охраната на двамата лидери.

Българите дадоха гласа си да се обезсили системата - не едните олигарси да бъдат подменени с други, а властите да бъдат разделени, всеки да функционира нормално в своята сфера, каза пък Мирчев. Избрахме Радев на тъмно и сега продължаваме да чакаме на тъмно какво ще се случи, допълни той.

Румен Радев е много дългосрочен политически проект - първо като президент, и сега като премиер със заявка за втори и трети мандат, и няма да си играе на дребно. Радикално няма да партнира с Пеевски и неговите структури, но поне за известно време би партнирал, тайно или явно, с Бойко Борисов, включително когато му е необходимо абсолютно мнозинство от над 160 гласа.