ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

14 станаха жертвите на влаковата катастрофа в Индо...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22745828 www.24chasa.bg

40 души са ранени при катастрофи в страната за денонощие, няма загинали

Вчера има 40 катастрофи с ранени, но без загинали. Снимка: Pixabay

Общо 40 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. Тежките произшествията за изминалите 24 часа са 30.

В София са регистрирани четири тежки и 47 леки пътнотранспортни произшествия. Пострадали са четирима души.   

От началото на месеца са станали 412 тежки катастрофи, при които са загинали 28 души, а 520 са ранени, предаде БТА.

От началото на годината има 1654 тежки пътни произшествия, при които са загинали 119 души, а 2065-ма са пострадали.

При сравнение със същия период на миналата година (108 загинали) се отчитат с 11 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 година.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)