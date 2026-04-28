40 души са ранени при катастрофи в страната за денонощие, няма загинали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 40 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. Тежките произшествията за изминалите 24 часа са 30.

В София са регистрирани четири тежки и 47 леки пътнотранспортни произшествия. Пострадали са четирима души.

От началото на месеца са станали 412 тежки катастрофи, при които са загинали 28 души, а 520 са ранени, предаде БТА.

От началото на годината има 1654 тежки пътни произшествия, при които са загинали 119 души, а 2065-ма са пострадали.

При сравнение със същия период на миналата година (108 загинали) се отчитат с 11 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 година.