Кандев за камиона, блокирал АМ "Хемус" на Великден: Пълна експертиза доказа, че е изправен

Напълно изправен е бил тирът, блокирал тръбата на тунел „Витиня" на 6 април, вторият ден на Великден. Това са показали както първоначалният следствен експеримент, така и пълната автотехническа експертиза, съобщи във фейсбук профила си главният секретар на МВР Георги Кандев. Той публикува данните минути, след като вътрешният министър Емил Дечев разказа на експертизата пред БНТ.

Този факт поставя нови въпроси в рамките на вече образуваното досъдебно производство от прокуратурата. Навлиза ли същото в следваща фаза на анализ и процесуални действия, при която следва да бъде направена преценка относно наличието на данни за евентуално повдигане на обвинения, запита Кандев.

Повод за въпроса му е, че шофьорът първоначално е отказал безплатна пътна помощ, която да го изтегли до отбивката след тръбата. Обяснявал, че трябва да чака компания, с която шефът му имал договор. Тя била на поне 2 часа път. Самият собственик на фирмата пък бил свързан с парламентарно представена партия. Това говорело за саботаж, тъй като камионът пътувал към София в последния почивен ден, обясняваха тогава от МВР.