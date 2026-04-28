Шофьор предизвика верижна катастрофа с три коли в Добрич

Шофьор предизвика верижна катастрофа с три автомобила в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 27 април, 17:35 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по бул. „3-ти Март" в град Добрич. Установено е, че лек автомобил „Мерцедес", управляван от 46-годишен мъж, поради отклоняване на вниманието си блъснал спрял на червен светлинен сигнал лек автомобил „Фолксваген", управляван от 38-годишен мъж.

Вследствие на удара лекият автомобил „Фолксваген" се удря в спрелия пред него лек автомобил „БМВ", също изчакващ на червен светлинен сигнал. Извършената проверка на участниците в пътния инцидент за употреба на алкохол и наркотични вещества е с отрицателен резултат.

Водачите и пътниците са прегледани и освободени за домашно лечение.