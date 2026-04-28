Подсъдимият за убийството на жена си в Бегово отрича да е теглил от парите й

При предишните 2 разглеждания на делото Любомир Петров призна за взети 4000 лв. от сметката на Красимира Куковска след смъртта й

Подсъдимият за убийството на жена си в пловдивското село Бегово Любомир Петров отрича да е изтеглил от сметката й 4000 лв. след смъртта й и делото ще протече с разпит на свидетели. Това е третото разглеждане на казуса в Окръжния съд в Пловдив, при предишните две Петров призна вината си. Процесът тръгва отначало, след като в края на 2025 г. ВКС го върна на първата инстанция.

Делата срещу Любомир Петров са две. Първото е по обвинение, че на 11 септември 2020 г. е застрелял с пушка майката на децата си Красимира Куковска, след като отношенията им се влошили и тя го накарала да напусне дома й. То не е приключило близо 6 години след кончината на младата жена. Другото е за изтеглените след смъртта й от нейна сметка 4000 лв. с 10 трансакции. Според прокуратурата Петров е направил това без съгласието на двете им дъщери - едната тогава била на 2 години, а другата - на няколко месеца. За това престъпление той получи година и половина условно и глоба от 4000 лв. ВКС обаче отмени това наказание, защото е произнесено в нарушение на презумпцията за невиновност, в мотивите се приема, че Петров е умъртвил Куковска. "Подсъдимият е обявен за виновен в убийство, преди изобщо по този въпрос да е проведено съдебно производство и да има окончателна присъда", написаха в решението си върховните съдии.

Разпитите на свидетели за тегленето на парите започват на 16 юни т. г.