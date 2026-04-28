Мъж се барикадира в кабинета на свой шеф в София, недоволен от условията на труд

Мъж, работещ в автотранспорта, се е барикадирал тази сутрин в гараж в София. Той недоволствал от условията на труд и заплатата си, преди да бъде изведен.

Случаят се разиграл в гараж "Земляне". Мъжът нямал оръжие, а след пристигането на екипи на полицията и Спешна помощ, бил изведен доброволно. Интересното е, че днес е Световен ден за безопасност и здраве при работа.

През май месец миналата година София беше блокирана от стачка на градския транспорт. Трамваи, автобуси и тролеи спряха работа, като стачката продължи 6 дни. Причината за стачката беше искането за увеличение на тогавашната заплата с 400 лв. От общината обаче бяха готови на 5% увеличение, или по около 100 лв. на човек. Протестът беше организиран от транспортните синдикати към КНСБ и КТ "Подкрепа" под надслов: „Достоен труд – достойно заплащане! Без транспорт няма икономиката!".

Кметът Терзиев обаче обясни, че общината няма средства, за да изпълни исканията на протестиращите и отново призова държавата да се включи в решаването на проблема. Няколко дни по-късно правителството взе решение да отпусне 15 млн. лв. на София, с които до края на годината да бъдат изпълнени исканията на синдикатите за повишение на заплатите.