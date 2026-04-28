Жандармеристи хванаха мъж, карал на 2,77 промила алкохол

Мъж, карал на 2,77 промила алкохол, бе хванат при акция на плевенски жандармеристи.

В рамките на специализирана полицейска операция, проведена на 27 април, около 23 часа те спрели за проверка в село Тотлебен лек автомобил. Причината – начинът на движението на превозното средство е породило съмнение към водача, съобщиха от жандармерията.

Извикан е екип на РУ-Пордим, който е тествал водача с техническо средство, като пробата на уреда е показала 2,77 на 1000 алкохол в издишвания въздух.

Водачът, мъж на 55 години, без регистрации в полицията, е задържан. По случая е образувано бързо производство, работата, по което продължава от служители на РУ-Пордим. Автомобилът на водача е иззет.