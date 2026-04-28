Стефчо Автографа пак посрещна Дебора в пловдивския съд, не дочака Георги (Снимки, видео)

Предстои разпитът на майка й

За втори път емблематичният пловдивчанин Стефчо Автографа посрещна Дебора Михайлова преди делото ѝ в Районния съд. Охраната го забеляза повече от час преди заседанието на територията на сградата на Темида, а 30-ина минути преди старта той вече беше застанал пред залата в очакване на пострадалата. Стефчо призна, че и преди е взимал автограф от нея - преди делото на 17 ноември м.г. "Тогава обаче имаше нещо с Георги", каза днес той, визирайки факта, че подсъдимият категорично отказа да се подпише в тетрадката му. Затова и този път Стефчо дори не опита. "Жива и здрава да сте, успех", благодари той на Дебора и си тръгна още преди Георги Георгиев да се появи.

Днес трябва да бъдат разпитани последните двама свидетели по делото, преди да се пристъпи към вещите лица. Дебора се съгласи, че исканията на нея и на Георги вече съвпадат - делото да приключи по-бързо. "Днес ще бъде разпитана майка ми. Тя ще говори след повторния старт на делото, аз говорих няколко пъти, сега е неин ред. Винаги съм притеснена, но няма как. Трябва да минем през това", каза младата жена.

Майка ѝ също е категорична, че иска най-после делото да приключи. "За да може детето ми да си продължи живота напред. Всичко това трябва да приключи, за да живеем един спокоен живот", каза тя.

Делото трябваше да започне в 9,30 ч., но се забави, защото адвокатите на подсъдимия ги няма.

Георги Георгиев беше задържан през лятото на 2023 г., след като публично стана ясно, че на 18-годишната тогава Дебора са направени 400 шева заради 18 рани, нанесени с макетен нож. След близо две години зад решетките окръжните магистрати в Пловдив го пуснаха на свобода под парична гаранция от 10 000 лв. в началото на август 2025-а.

Георгиев отговаря пред съда по 3 обвинения. Първото е за това, че от април до 25 юни 2023 г. в Стара Загора и Казанлък се е заканвал да убие Дебора. Второто е за принуда, защото на 26 юни 2023-а подстригал част от косата й, като я ударил с юмрук в лицето. Привлечен е към наказателна отговорност и за нанасяне на двустепенна средна телесна повреда - 18 порезни рани с макетен нож и черепно-мозъчна травма.

Делото веднъж стигна до финалната права, но съдебният състав си направи отвод и се наложи всичко да започне отначало. Защитата няколко пъти поиска и новият състав, председателстван от Спасимир Здравчев, да бъде сменен, но това така и не беше уважено.

Пристигайки, адвокат Петко Кънев отказа да говори заради голямото закъснение и побърза да влезе в залата, за да започне заседанието.