Шофьор загина на околовръстния път на Стара Загора

В 08:02 часа днес, 28 април, е получен сигнал за пътнотранспорно произшествие на околовръстния път на Стара Загора / на пътя Русе - Хасково/ в близост до пречиствателна станция. По първоначална информация катастрофата е между два леки автомобила. Има данни, че е загинал мъж, водач на единия от автомобилите, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

За оказване на медицинска помощ в болница са транспортирани мъж на 59 години, водач на другия автомобил, и две жени на 28 и 54 години, пътнички в неговата кола. На място има полицейски служители, които регулират движението в района на местопроизшествието.