Кола удари майка с детска количка на пешеходна пътека в Казанлък, няма сериозно пострадали

На 26.04.2026 г., около 11:05 ч., в Казанлък, на ул."Отец Паисий Хилендарски" до кръстовището с бул."Никола Петков" е настъпило пътнотранспортно произшествие, съобщават днес от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. По първоначална информация то е между лек автомобил "Ауди", управляван от 37-годишна жена, и пресичаща платното за движение по маркирана пешеходна пътека 26-годишна жена, която бутала детска количка. В нея имало момичетце на година и осем месеца.

След удара детето е прегледано на място от екип на Филиала за спешна медицинска помощ, то е без опасност за живота, но му издаден амбулаторен лист за допълнителен преглед. Водачката е тествана за употреба на алкохол с техническо средство, отчетен е отрицателен резултат. В РУ-Казанлък й е съставен акт за установено администратвно нарушение.