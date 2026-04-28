Прокуратурата: Падналото момче от перилата на НДК не е бутнато

Не се потвърждава първоначалната версия за бутане на 14-годишното момче, което падна заедно с част от перилата на тераса на НДК. Това стана ясно от думите на говорителя на Софийската районна прокуратура Николай Николаев по БНТ.

По думите на прокуратурата са събрани достатъчно доказателства, които очертават фактическа обстановка, включваща участието на няколко младежи в тийнейджърска възраст, всички от които са разпитани и са дали показания.

"Разпитани са множество свидетели, приобщени са веществени доказателства, в това число процесният парапет, събрани са и записи от охранителни камери. Назначена е съдебно-медицинска експертиза. Към настоящия момент доказателствата не водят до извод за умишлено причиняване на телесна повреда, т.е. детето да е било бутнато", заяви прокурорът.

От Софийската районна прокуратура съобщиха, че е образувано досъдебно производство по случая. Освен назначените нови експертизи се разпитват и допълнителни свидетели. Николаев каза, че предстои да бъде установено техническото състояние на парапета. Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 134 от Наказателния кодекс - телесна повреда при условията на професионална непредпазливост.

"Трябва да изясним дали парапетът е отговарял на съответните изисквания и дали с някаква форма на небрежно поведение е причинена телесната повреда. Това е основната версия, но не изключваме и други. Разследват се всички възможни сценарии", каза той.

Изясняват се и евентуални пропуски в обезопасяването на мястото. Назначена е техническа експертиза. От НДК заявиха, че е започнала проверка. Същевременно от прокуратурата е поискано извършване на допълнителни експертизи.