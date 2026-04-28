Задържаха четирима мъже докато крадат дизелово гориво от товарен автомобил

На 27.04.2026 г., около 21.50 часа, при извършване на обход с патрулен автомобил по третокласен път между градовете Гурково и Николаево на обособен тир-паркинг, полицейски служители от РУ-Казанлък заловили в момент на извършване на кражба на дизелово гориво от резервоарите на паркиран товарен автомобил, влекач "Рено" с прикачено ремарке, четирима – трима мъже на 20,36, 23 години и 15-годишно момче, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. Те се придвижвали с л.а. "Ауди", като в непосредствена близост до лекия автомобил и до самия товарен камион са намерени 3 пластмасови туби от по 20 литра, 2 пластмасови туби от по 30 литра напълнени, с общо 105 литра дизелово гориво. В багажника на колата са открити други 5 пластмасови туби и бутилка, които били празни.

Тримата мъже и момчето са задържани за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.