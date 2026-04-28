Моторист е пострадал при сблъсък с кола на кръстовище в Лом

На 27-ми април 2026 г. около 10,30 ч. на кръстовището на ул. "Стефан Хаджийски" и ул. ,,Цар Симеон" в крайдунавския град е реализирано пътно-транспортно произшествие между лек автомобил "Шкода Супърб" с врачанска регистрация, управляван от 21-годишна от област Враца и мотоциклет "Ямаха Маджести" с монтанска регистрация, с водач на 59 години от град Лом.

На място е установено, че лекият автомобил при движение по ул. "Стефан Хаджийски" нарушава разпоредбите на пътен знак ,,Б2" (Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство), навлиза в кръстовището и отнема предимството на мотоциклетиста, който се движи по ул. "Цар Симеон". При реализираното ПТП са нанесени материални щети и по двете МПС-та и е причинена средна телесна повреда на водача на мотоциклета, изразяваща се в изхемия на мозъка. Пострадалият е настанен в МБАЛ Лом, без опасност за живота, под лекарско наблюдение. Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол с техническо средство "алкотест 7510" са отрицателни.

На жената водач е съставен акт по ЗДвП, а на мотоциклетистът – фиш по ЗДвП. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група на РУ Лом и образувано досъдебно производство.