Продължават да премахват изоставени стари автомобили от общинските площи в Търговище

Продължава премахването на стари и излезли от употреба автомобили от общинските площи в Търговище. Общо 100 превозни средства са премахнати след започналата от общината кампания през август 2025 г., съобщават от общинския пресцентър.

99 от автомобилите са премахнати доброволни от собствениците си, а един – принудително от специализирана фирма, с която общината има сключен договор.

За собствениците на други 9 излезли от употреба автомобила в момента тече срок за доброволното им премахване от общински терени след издадени предписания от контрольорите на общината. Съгласно действащото законодателство гражданите разполагат с тримесечен срок, в който да преместят превозните средства и да освободят общинските площи.

Автомобилите могат да бъдат преместени в частен имот или предадени за разкомплектоване. Едва след изтичането на този срок кметът на общината има право да издаде заповед за принудително преместване на колите.

До момента са издадени 4 заповеди за принудително преместване, по които тече срок за обжалване от страна на собствениците. При липса на обжалване ще бъде предприето принудително извозване на автомобилите.

За други 10 превозни средства предстои издаване на заповеди за премахване през тази седмица.

Контрольорите на общината продължават и проверките за установяване на изоставени автомобили на територията на града, които трябва да бъдат премахнати.

От община Търговище припомнят, че за излезли от употреба се считат коли, които са без номера или не са преминали технически преглед повече от три месеца от определената дата за следваща проверка на автомобила.

Гражданите могат да подават информация в местната администрация за изоставени превозни средства, които заемат паркоместа и влошават естетическия вид на града. Сигнали се приемат на телефони: 0601/68 612; 0601/68 658 и e-mail: [email protected].