Андрей Янкулов: Сарафов изчака преформатиране на политическия терен, за да се оттегли

Сарафов изчака преформатиране на политическия терен, за да се оттегли, а можеше да го направи много по-рано. Това каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в студиото на „Твоят ден" по Нова нюз.

На 22 април, след три години като изпълняващ функциите главен прокурор, Борислав Сарафов се оттегли от ръководството на държавното обвинение. В същия ден Ваня Стефанова прие да бъде новият и.ф. главен прокурор. Искането за съгласие бе изпратено от Прокурорската колегия на ВСС. Така тя вече е назначена временно - за период от шест месеца.

По думите на Янкулов бившият и.ф. главен прокурор трябваше да се оттегли много по-рано - сам или чрез Прокурорската колегия. „Бяха предоставени достатъчно шансове за това. Имаше възможност въпросът да се разреши, имаше и категорични основания, не изчаквайки преформатиране на политическия терен. Законът беше игнориран от ВСС. Предупреждавах от две месеца, че ако не се възползват от тези шансове, ще се стигне до решение, което да е зaлог на политическа воля. Сега може би се оставя точно такова усещане", коментира министърът.

Янкулов коментира и призивите за възпрепятстване на Сарафов да изпълнява задълженията си поради липса на легитимност. „Борислав Сарафов предпочете да не говори през голямата част от доста дългия си мандат на временно изпълняващ длъжността. Темата трябва да се затвори, защото коментарите дали проблемът с него може да се разреши чрез държавно насилие, само по себе си е проблем. Силовашки изпълнения не са довели до нищо добро, няма правни основания за принудителни действия", смята той.

Правосъдният министър смята, че културна промяна в съдебната система налага убедително поведение на магистратите в защита на своята независимост. „За каква независимост говорим, ако за да се случи промяна в системата, трябва да има такава първо на политическия терен? В демонстрация на воля от новото управляващо мнозинство трябва да се предприемат нормативни стъпки - законови промени. Квотите за ВСС не трябва да се парцелират измежду мнозинството. Изборът трябва да се случи през нова процедура за състав, която да гарантира независимост. Законопроект за такава промяна ще бъде предоставен от моя екип", подчерта Янкулов.