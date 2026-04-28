До 3 юни участниците в изборите трябва да представят пред Сметната палата отчетите си за предизборната кампания

До 18 юни институцията ще публикува отчетите на интернет страницата си

Сметната палата напомня, че до 3 юни - 30 работни дни след изборния ден, участниците в изборите трябва да представят пред Сметната палата отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, припомнят от институцията в нарочно прессъобщение.

До тогава е и крайният срок, в който доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, трябва да представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, утвърден от Сметната палата и публикуван на интернет страницата на институцията:

https://www.bulnao.government.bg/bg/kontrol-izbori/otchitane-na-predizbornata-kampaniq/dostavchici-na-uslugi/

Общо 25 участници се явиха на изборите за народни представители на 19 април – 14 партии, 10 коалиции и един инициативен комитет.

До 18 юни - 15 дни след крайния срок за подаване, Сметната палата ще публикува отчетите заедно с цялата информация за дарителите.

До момента в Единния регистър по Изборния кодекс на Сметната палата е постъпила информация за направени над 1,3 млн. евро дарения от физически лица и над 316 хил. евро предоставени средства от кандидати/членове на инициативни комитети за финансиране на предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

Размер на паричните дарения -1 300 978,76 €.

Брой на паричните дарения –844

Размер на дарените непарични средства - 707,26 €

Брой на дарителите на непарични средства – 4

Размер на предоставените парични средства от кандидати/членове на инициативни комитети - 274 663,33 €

Размер на предоставените непарични средства от кандидати/членове на инициативни комитети - 42 323,96 €

В 6-месечен срок след представяне на отчетите Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато са над 511,29 евро (1000 лева).

Одитният доклад също се публикува на интернет страницата на институцията.