Кола се блъсна в трактор на пътя Стряма-Калековец, мъж почина

Мъж е починал при катастрофа в участъка между селата Стряма и Калековец, съобщиха от МВР.

Около 5,40 часа тази сутрин е подаден сигнал на телефон 112 за пътен инцидент. Според предварителната информация лек автомобил "Форд" се блъснал в задната част на трактор. Пристигналият екип на спешна помощ само е констатирал смъртта на мъжа зад волана на колата.

Местопроизшествието е запазено, предприет се оглед. Създадена е организация за обход през ловното стопанство Чекерица. По случая е образувано досъдебно производство, разследват се причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.