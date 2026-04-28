ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Кола се блъсна в трактор на пътя Стряма-Калековец, мъж почина

24 часа Пловдив онлайн

Полицейска лента

Мъж е починал при катастрофа в участъка между селата Стряма и Калековец, съобщиха от МВР.

Около 5,40 часа тази сутрин е подаден сигнал на телефон 112 за пътен инцидент. Според предварителната информация лек автомобил "Форд" се блъснал в задната част на трактор. Пристигналият екип на спешна помощ само е констатирал смъртта на мъжа зад волана на колата. 

Местопроизшествието е запазено, предприет се оглед. Създадена е организация за обход през ловното стопанство Чекерица. По случая е образувано досъдебно производство, разследват се причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.

Полицейска лента

