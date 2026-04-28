Шефът на болницата в Горна Оряховица: Продажба или до 2-3 месеца фалит

Общинските лечебни заведения да станат защитени, поиска в писмо до властта кметът Николай Рашков

Хората на Радев: В настоящия момент приватизацията е прибързан и рискован ход

Вихър от противоположни реакции, страхове от закриване и отрязан достъп до лечение на пациенти от 5 общини предизвика подготвяната продажба на общинската болница в Горна Оряховица. Оказа се, че с оставката на един млад и амбициозен гастроентеролог, шеф на отделение, приходите на МБАЛ "Св. Иван Рилски" ще спаднат с 1/4 и до 2-3 месеца лечебното заведение може да изпадне в несъстоятелност, ако не влезе частен инвеститор.

На нарочна пресконцференция днесуУправителят на МБАЛ "Св. Иван Рилски" в Горна Оряховица д-р Иван Иванов и част от мениджърският екип се обявиха за продажба на болницата като единствен шанс да предлага качествени здравни услуги и да се развива. Те са категорични, че ако не бъде продадена, болницата ще фалира. А с апетити да я приватизира е собственикът на лаборатории "Рамус".

Съдбата на структурата ще бъде решена на редовното заседание на ОбС – Горна Оряховица в четвъртък. Тогава трябва да стане ясно дали лечебното заведение ще бъде включено в общинския списък с обекти за приватизация. Докато решават дали да я извадят на тезгяха, под прозорците на общината се подготвя голям протест срещу подготвяната продажба.

"Идеята е лично моя и тя не е универсална рецепта за бъдещето на всички общински болници в страната, те са много различни, но на база на немалкия ми управленски опит мога да кажа, че единственият шанс нашата в Горна Оряховица да продължи да съществува, е да бъде поета от частен инвеститор", започна д-р Иванов.

Той отчете, че в момента болницата е финансово стабилна, приключила е на печалба 2025 г. , а персоналът е получил тринайсета заплата. Но постоянно напускат добри специалисти, което в скоро време ще доведе до кардинална липса на кадри, каквато всъщност има и към момента. Над 77% от приходите на болницата отиват за заплати, а останалите 33% се разходват за ток, вода, консумативи, медикаменти.

"За последните 10 години болницата е получила от Община Горна Оряховица 986 хиляди лева за апаратура, а за сравнение през същия период болницата е отделила собствени средства от 1 230 000 лв. за апаратура. Даренията са в размер на около 500 хиляди лева", обясни управителят.

Извършени са и частични ремонти с финансиране от ЕС, но те са крайно недостатъчни. Изготвени са и три проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност, но те не са реализирани, по думите на д-р Иванов, заради принципала в лицето на Община Горна Оряховица. Не скри огорчението си, че интересът за постигане на качествена дейност е бил много по-голям в самата болница, отколкото при собственика – Общината.

"Почти всички от 12-те отделения са в незадоволително състояние. Лошата материална база отблъсква пациентите и демотивира персонала", каза д-р Иванов. Затова и предложил на кмета и Общинския съвет да се потърси частен инвеститор. "Процесът беше дълъг, продължи над 2 месеца. Сега вече има официално намерение, в което размерът на предвидените инвестиции и цялостното развитие за 5 г. са 10 пъти по-големи от направеното от Общината за 10 г.", обобщи д-р Иван Иванов. И увери, че потенциалният купувач има намерение да развива болницата като многопрофилна и да разширява дейността й, а не да я затваря. Идеята е обсъдена на медицински съвет и подкрепена с огромно мнозинство от 250 души екип.

Управителят опита да разбие и няколко мита около лечебното заведение. Първият е, че то трябва да изпълнява активно социални функции, но това е задача на социалните услуги, а болницата не е хоспис. Във връзка с доплащанията за определени услуги, които според хората ще са много високи, ако болницата стане частна, той бе категоричен, че те са регламентирани с Наредба и важат за всички лечебни заведения, независимо от собствеността им.

"Аз бих бил най-щастливия ако следващият управител се занимава с развитие и стремеж към по-високо качество на болничната медицинска дейност, а не към ежемесечна борба за оцеляване", каза още д-р Иванов, чийто договор за управление изтича през юли.

Голяма част от лекарите и медицинските специалисти заявиха, че "оставките са в джобовете им" и ако приватизацията бъде стопирана, ще напуснат.

Д-р Стоян Владински, завеждащ Отделението по анестезиология и интензивно лечение обясни, че "поради персонални промени" приходите на болницата ще намалеят в следващите 1-2 месеца.

"Това ще доведе до финансово напрежение и може би невъзможност за изплащане на заплати. Това ще доведе и до напускане и смяна на работни места на персонала. Ще доведе до спирала и в един момент – до закриване", категоричен е д-р Владински.

Знакова за липсата на перспектива е депозираната оставка на завеждащият Първо вътрешно отделение д-р Илко Костурков, а то генерирало 1/4 от финансовите приходи на болницата.

"6-та година работя в болницата в Горна Оряховица и всички добри кадри само напускат, никой не идва. Докарах двама квалифицирани колеги, за да развиваме високотехнологична мини инвазивна хирургия, и те в момента са в частна болница", коментира шефът на хирургията д-р Маринов.

Д-р Иванов прогнозира, че проблемът ще стане областен, защото МОБАЛ във Велико Търново, нямала капацитет да приеме целият поток пациенти от 5-те общини, които сега търсят лечение в Горна Оряховица.

Общинските болници да получат статут на защитени, поиска в отворено писмо до парламентарно представените политически сили в 52-то НС, кметът Николай Рашков. Той настоява да се създаде правна възможност държавата да подпомага общинските лечебни заведения, които в момента функционират като търговски дружества, но изпълняват обществена функция. Да се преразгледат правилата за формиране на заплатите и финансирането им – включително заплащането на надлимитната дейност. Да се отчете реалният натиск върху тези болници – лечение на неосигурени пациенти, ограничен ресурс на общините и високи изисквания по медицински стандарти, пише още в писмото. Рашков заявява готовност, заедно със специалисти и експерти от МБАЛ „Св. Иван Рилски" и Община Горна Оряховица, да се включат в работни групи, дискусии и експертни обсъждания на законови промени.

"Надявам се на политическа воля и консенсус по темата, която е от болезнена важност", пише кметът и същевременно предлага болницата в града да бъде сложена в списъка за продажба.

Публична позиция по болезнения казус разпространиха от „Прогресивна България" - Велико Търново.

От първата политическа сила се обявяват против приватизацията на МБАЛ „Св. Иван Рилски".

"Считаме, че решението за приватизация на общинската многопрофилна болница и диагностичния консултативен център изисква максимална прозрачност, задълбочен анализ и участие на гражданите, защото засяга най-ценното - здравето на хората в региона", се казва в позицията.

"Коалиция „Прогресивна България" отстоява принципа за ефективно и социално справедливо здравеопазване, което гарантира равен достъп до качествени медицински услуги за всички граждани - независимо от доходи, местоживеене или социален статус. Това означава публичност на решенията, достъп до информация за договори и инвестиции, участие на гражданите и медицинската общност в процеса на вземане на решения, защита на уязвимите групи и устойчиво развитие на общинската болница като обществен ресурс", посочват хората на Радев.

И завършват: "В настоящия момент приватизацията е прибързан и рискован ход и призоваваме местните власти да преосмислят своята позиция."