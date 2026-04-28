Кофраж падна от 5-ия етаж на строеж в центъра на София

Кофраж падна на пътното платно от 5-ия етаж на строеж в центъра на София, съобщиха очевидци в социалните мрежи.

Инцидентът е станал на пътното платно на ул. "Отец Паисий" до ъгъла с ул. "Цар Симеон".

Свидетелят на инцидента разказва, че само минута по-рано там е пресичала жена и са минавали коли.

Мъжът, заснел случая, предупреждава хората да се движат далеч от строежи.