Кофраж падна от 5-ия етаж на строеж в центъра на София

Кофраж падна на пътното платно от 5-ия етаж на строеж в центъра на София, съобщиха очевидци в социалните мрежи.
Инцидентът е станал на пътното платно на ул. "Отец Паисий" до ъгъла с ул. "Цар Симеон".
Свидетелят на инцидента разказва, че само минута по-рано там е пресичала жена и са минавали коли.
Мъжът, заснел случая, предупреждава хората да се движат далеч от строежи.
Публикувахте от Мариян Йорданов в Понеделник, 27 април 2026 г.