ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С обновена визуална идентичност и ново стратегичес...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22747362 www.24chasa.bg

5-годишно изчезна в района на петричкото село Рупите, намериха го невредимо на следващата сутрин

Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Дете на пет години е изчезнало снощи в района на село Рупите, община Петрич. Това съобщи за БТА кметът на селото Димитър Господинов. Детето е намерено невредимо рано тази сутрин.

По информация на кмета момиченцето е на семейство от София, настанено в къща в близост до черквата в селото. По първоначална информация то е напуснало дома около 00:45 ч., като е излязло през пролука, въпреки че входната врата е била заключена. Майката е установила липсата му малко след 1:00 часа.

Незабавно са предприети действия за издирването му. Входовете и изходите на селото са били затворени, а автомобилите в района са проверявани от полицейски служители. Прегледани са записи от видеонаблюдение, които показват, че детето е било навън в периода между 01:30 и 06:00 часа.

Около 6:00 ч. полицейски патрул е открил детето в района на гробищния парк, след като е чул детски глас. То е прегледано от екип на Спешна помощ към Многопрофилна болница за активно лечение „Югозападна болница“ – база 2 – Петрич, като не са установени наранявания. Детето ще остане в лечебното заведение за наблюдение и извършване на необходимите изследвания. Случаят се разследва. Уведомен е и отдел „Закрила на детето“.

Кметът Димитър Господинов посочи, че е оказано пълно съдействие на органите на реда. Той предлага разширяване на системата за видеонаблюдение, чрез поставяне на камери на входовете и изходите на селото, както и в района на гробищния парк.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

