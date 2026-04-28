Само Иван Калибацев остана кандидат за шеф на Окръжния съд в Пловдив, изслушват го на 12 май

Иван Калибацев се кандидатира за втори път за председател на Окръжния съд в Пловдив.

Иван Калибацев остава единственият кандидат в конкурса за председател на Окръжния съд в Пловдив, след като кадровиците във ВСС прекратиха участието на досегашната шефка Розалия Шейтанова.

Преди седмица тя подаде заявление, че се оттегля от надпреварата. На 5-часово заседание миналия вторник членовете на Съдийската колегия обсъждаха дали тя не е направила това под натиск и беше решено да бъде поканена на изслушване днес. Тя не се яви, но писмено е потвърдила желанието си да не участва в процедурата.

И днес имаше изказвания, че Розалия Шейтанова, която има зад гърба си един мандат начело на съда, се оттегля, защото смята конкурса за предрешен. Затова и беше направено предложение хората от Съдийската колегия да пътуват до Пловдив и да се срещнат с магистратите. То обаче не беше прието.

В крайна сметка беше потвърдена датата за изслушването на Иван Калибацев - 12 май т. г.

 

Четете още

Още от Регионални

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)