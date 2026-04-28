Бунт в село на 8 км от Пловдив - детската градина опасна (Снимки)

Родители притеснени, сградата е 70-годишна с мухъл и влага

Ако държавата не отпусне пари, община "Марица" ще тегли дълг

Компрометирана конструкция с напукани стени, падаща мазилка и постоянна влага изправя на нокти родители, които пращат децата си на градина в Бенковски - село на 8 км от Пловдив. Тя се посещава от над 50 хлапета и по думите им сградата никак не е безопасна.

Строена е преди 70 години и е доста амортизирана. Според експерти става въпрос не е просто козметичен дефект, а сериозен проблем, свързан с влага, повлияна от високите подпочвени води в региона. Част от щетите са прикрити с декоративни пана по препоръка на Регионална здравна инспекция, но това не решава проблема. По стените, почти навсякъде има огромни дупки.

"Почти навсякъде по стените има огромни дупки. Прикриваме недостатъците с пана", обясни директорката на ДГ „Елица" Таня Цончева.

По думите й родителите са силно притеснени, че децата им прекарват голяма част от деня в такава сред, а това влияело и на здравето им.

Доста от тях имали алергии, провокирани от мухъл и влага. Въпреки недоволството от базата семействата нямат алтернатива.

От Община "Марица" посочват, че са правени многократни опити за решаване на проблема, но ремонтите не са достатъчни. Кметът Димитър Иванов подчерта, че от 2018 г. води кореспонденция с министерствата на образованието и науката и на финансите. Навсякъде почти мазилката е олющена.

"От инженери-конструктори получихме решение, че сградата не подлежи на ремонти за укрепване. Определихме парцел, който е урегулиран. В момента разполагаме с работен проект. При неофициални разговори с Министерството на образованието ни бе подсказано да изберем изпълнител, за да може ако има остатък в бюджета, да получим финансиране за изграждане на нова детска градина, която отговаря на всички европейски и национални директиви. Имаме и избран изпълнител. Последното ни искане за осигуряване на средства от страна на държавата е от декември 2025 г. До момента не сме получили отговор от министерствата на образованието и на финансите", посочи кметът.

В същото време селото, което е на 8 км от Пловдив, непрекъснато се разраства. "Всички свободни парцели са заети. Строят се много нови къщи. В момента в детската градина са 56 деца, като имаме около 20 молби на чакащи", допълни кметът Тодор Босев.

Ако държавата не отпуснат средства, общината била готова да тегли дълг, казва Димитър Иванов.