Арестуваха двама тийнейджъри, две седмици крали от денонощен магазин в Пловдив

Задигнали енергийни напитки, шоколади и месни продукти за общо 250 евро

18-годишен криминално проявен и осъждан младеж и негов помощник, на 17 г., осъмнаха в ареста с полицейска заповед след поредица от кражби от денонощен магазин в пловдивския кв. "Христо Смирненски", съобщиха от МВР.

Извършителите били разкрити след намесата на служители от Второ районно управление. Установено е, че в периода от 14 април до вчера те задигнали енергийни напитки, шоколади и месни продукти за общо 250 евро.

Междувременно в Районното управление попаднал и 39-годишен, опитал се да открадне дрехи и ръчен часовник от магазин в централната част на града.