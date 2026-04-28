Пловдивчанка напръска с лютив спрей мъж, опитал се да издърпа чантата й

Лютив спрей. Снимка:Pixabay

Нахвърлил се върху жената посред нощ на булевард "България"

Познайник на полицията в Пловдив е задържан за опит за грабеж, съобщиха от МВР.

Издирването започнало след постъпил сигнал от пловдивчанка, че в първите минути на понеделник, на бул. "България" непознат мъж се нахвърлил върху нея с намерение да издърпа дамската й чанта. Потърпевшата обаче успяла да напръска нападателя с лютив спрей и той избягал без да довърши посегателството си. Часове по-късно 44-годишният извършител бил установен и отведен в полицейския арест. Материалите по образуваното досъдебни производство са докладвани в прокуратурата.

