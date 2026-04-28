На 25-ти април, 2026 година, се състоя вторият ден от Международния фолклорен фестивал “Шопски наниз”, огрявайки община Костинброд с ярко слънце и изпълнения, топлещи душата. Под автентичността на тъпана и гайдата и в такт с най-ситното “шопско надиграване” - фестивалният ден остави красив спомен у всички. Посрещнахме над хиляда запалени български сърца, биещи в ритъма на фолклора, а италианските ни приятели отново зарадваха местната публика със своите автентични изяви.

Щастливи сме, че можем да допринесем за развитието и популяризирането на нематериалното културно наследство на община Костинброд и международното сътрудничество с братските ни народи.Освен пъстри изпълнения и площад, пълен с дух и еуфория, съботният ден поднесе сватбени емоции, след като двама млади казаха своето заветно “да” един на друг. Вричането в любов на влюбените бе повод за съвместни танци и споделено настроение.

Пожелаваме здраве на младото семейство и дълги години обич и семейно щастие!

Очакваме всички Ви на третия ден от пъстрия празник на община Костинброд - “Шопски наниз”!