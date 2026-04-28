18-годишно момиче загина при катастрофа в Искърското дефиле

Тежка катастрофа затвори пътя в Искърското дефиле за часове. Загинало е 18-годишно момиче.

Пътят е второкласен и води към София. Поне 10 метра от мантинелата са разрушени.

Според очевидец колата е пътувала към столицата, но внезапно 19-годишният шофьор е загубил контрол и се е забил в мантинелата. Колата се преобръща напречно на шосето. За щастие, по това време не са преминавали автомобили. Все още не е ясно какво се е случило.

Пристигнала е линейка, която се опитала да окаже пътна помощ, но само констатирала смъртта на 18-годишната пътничка. Шофьорът е прегледан, без наранявания е. Той е отведен за разпит, съобщава бТВ.

Хората от село Лакатник разказват, че движението по пътя е с много висока скорост, а ограничението е само 50 км/ч.

„Много силен удар. Видях как колата се завърта и застана перпендикулярно на шосето. Събори пет кола. Скоростта не беше много висока, може шофьорът да се е загледал в телефона, или да е задрямал”, коментира Митко Димитров, очевидец на инцидента.

По думите му младежите са от Своге.