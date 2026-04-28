Изпратиха за преглед в психиатрично заведение мъжа, барикадирал се в кабинета на свой шеф в София

Tой е поискал 3 000 евро възнаграждение

За преглед в психиатрично заведение е изпратен мъжът, който във вторник сутрин се барикадира в кабинета на свой шеф в София. Това съобщиха от пресцентъра на автобусното поделение "Земляне" на Столичния автотранспорт, където се разигра случката.

Служителят С. Стоянов е назначен в АП „Земляне" на 27.04.2026 г., на длъжност електрошлосер, като на същата дата е нощна смяна, заедно с друг дългогодишен служител, ангажиран с обучението му, съобщават от автобусното поделение.

В ранните часове на 28.04.2026 г. Стоянов се е заключил в стаята, която служи за съхранение на инструментите на служителите. Към 8:00 часа в сервиза са пристигнали служители на 6 РПУ, които са повикали служителя по име и са направили неуспешен опит да се свържат с него по телефон.

Наложило се е един от служителите на реда да отвори принудително вратата, зад която мъжът е натрупал различни вещи от стаята. Поставени са му белезници и е извикан медицински екип, се казва в прессъобщението.

По информация от служителите от 6 РПУ той е искал 3 000 евро възнаграждение и обновяване на автобусния парк.

През май месец миналата година София беше блокирана от стачка на градския транспорт. Трамваи, автобуси и тролеи спряха работа, като стачката продължи 6 дни. Причината за стачката беше искането за увеличение на тогавашната заплата с 400 лв. От общината обаче бяха готови на 5% увеличение, или по около 100 лв. на човек. Протестът беше организиран от транспортните синдикати към КНСБ и КТ "Подкрепа" под надслов: „Достоен труд – достойно заплащане! Без транспорт няма икономиката!".

Кметът Терзиев обаче обясни, че общината няма средства, за да изпълни исканията на протестиращите и отново призова държавата да се включи в решаването на проблема. Няколко дни по-късно правителството взе решение да отпусне 15 млн. лв. на София, с които до края на годината да бъдат изпълнени исканията на синдикатите за повишение на заплатите.