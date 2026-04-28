Опитват да прокарат нов небостъргач на общинска земя в София

Става дума за 5,8 дка в "Младост", от които само 7,78% са частни, останалите са собственост на общината и на "Софийски имоти", а бъдещата сграда ще е със 75 м височина

Районният кмет предлага срещу учаредяване на право на строеж общината да получи поне 6697 кв. м в бъдещата сграда, за да се пренесе там местната администрация

Борис Бонев: Това е пладнешки обир, маскиран като инвестиция

ПП-ДБ в СОС: Предложеното обезщетение е крайно недостатъчно за подобна ключова локация

Да има ли нова 22-етажна сграда в столичния район "Младост" - това ще обсъждат общинските съветници на сесията на СОС в четвъртък.

Доклад на районния кмет Ивайло Кукурин вече предизвика остри реакции сред групите на ПП-ДБ и "Спаси София". В него той предлага за терен до метростанция "Ал. Тодоров - Балан" да се учреди право на строеж срещу обезщетение от 26% от обектите в бъдещата сграда. Имотът с площ от близо 5,8 дка е съсобственост между Столична община, която притежава 43,20%, „Софийски имоти" ЕАД - 49,02% и частни лица, които имат 7,78%. Срещу правото на строеж общината ще получи самостоятелни обекти в бъдещата сграда, които Кукурин предлага да се използват за задоволяване на административни нужди на района. Става дума за обща площ на обектите не по-малко от 6697 кв. м - като от тях поне 5050 кв. м надземно строителство и поне 1647 кв. м - подземно.

В доклада той посочва, че сградата, в която сега се помещава районната администрация на ул. "Св. Преображение" е в лошо техническо състояние, "необходими са мерки за повишаване на енергийната ефективност и създаване на достъпна среда, инсталациите са стари, поради което периодично аварират. Дори да бъде извършен основен ремонт на тази сграда, тя е с недостатъчен капацитет - няма достатъчно работни помещения за служителите, предвидени в утвърдената административна структура, помещенията, които се използват за архив вече са запълнени, няма зала с подходяща големина за провеждане на заседания и срещи". Освен това се посочва, че би било полезно да се предвидят и зали за обществено ползване, като всички помещения трябва да бъдат обезпечени с достатъчен брой паркоместа за служители и посетители.

Според доклада от "Софийски имоти" също не възразяват да се учреди право на строеж срещу предоставяне на самостоятелни обекти в бъдещата сграда, които общинското дружество после да отдава под наем. Посочено е, че те трябва да са поне 7600 кв. м.

Важните решения за града и за всеки квартал не трябва да се взимат без сериозно обсъждане, написа преди няколко дни във фейсбук председателят на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров.

Той уточнява, че по градоустройство на ъгловия имот с лице на бул. "Ал. Малинов" отдавна е предвидено да има сграда с доста сериозни параметри.

"Факт е, че не е нормално в центъра на този квартал да има пустеещ терен. Въпросът е дали този процент обезщетение защитава обществения интерес и дали трябва да има сграда с такива параметри или нещо по-малко и с повече свободно околно пространство", посочва Димитров.

За "мащабно застрояване в сърцето на "Младост" 3, предвиждащ изграждането на 22-етажен „мастодонт" с височина близо 75 метра писа днес във фейсбук и друг общински съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

Той посочва, че там се планира сграда с над 44 600 кв. м надземна застроена площ и три нива подземен паркинг.

"Най-тревожният факт е предложеното обезщетение от едва 26% за публичния интерес, което е крайно недостатъчно за подобна ключова локация. Срещу правото на строеж се предлага общината да получи не по-малко от 6646 кв. м, а общинското дружество – 7600 кв. м. Този процент е далеч под адекватните за пазара в този район нива от 35-38%, като на практика прехвърля огромна част от потенциалната стойност на имота към частния инвеститор при минимална полза за гражданите. Освен ниския процент, в представения проект на решение липсва изрично условие обектите да бъдат предадени завършени „до ключ". При сегашния текст съществува реален риск Столична община да получи помещенията на „шпакловка и замазка", което ще наложи допълнителни разходи от публичния бюджет за довършителни работи. Това е сериозно отстъпление от обичайната практика при подобни доклади, където се гарантира пълната готовност на придобиваните административни площи", смята Ставрев.

Според него вместо да се бърза с поредното масивно застрояване, приоритетите трябва да бъдат насочени към реалните нужди на жителите на района. И добавя, че първо трябва да се види напредъкът по изграждането на спортната зала и бъдещето на културния дом в района.

"Живеещите в квартала нямат нужда от още една огромна сграда, която да запълни малкото останало свободно пространство", казва още Ставрев.

София не е разменна монета и общинската собственост не е за подаряване. Подновяват се опитите за застрояване на общински терени в "Младост", но с нови действащи лица, коментираха и от "Спаси София" и призоваха за незабавното оттегляне на доклада.

"Това не е нов доклад - през 2022 г. е внесен идентичен текст от тогавашния районен кмет и общински съветници от ГЕРБ, ВМРО и ДБ," обяснява арх. Росица Николова. Тогава докладът е бил оттеглен от архитектурна комисия и не е стигнал изобщо до гласуване. Сегашното предложение обаче не е разпределено да се гледа от тази комисия на СОС.

"Частният инвеститор участва с едва 7% от земята, но получава 74% от застрояването. Дори включените в доклада оценки говорят, че по-справедливо обезщетение е такова над 35%. Ефектът на тази сграда върху вече и без друго презастроеният "Младост" го оставяме настрана - това е пладнешки обир, маскиран като инвестиция", заяви председателят на "Спаси София" Борис Бонев.