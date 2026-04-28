Тежка техника ще изтегли катастрофиралия тир на АМ "Тракия"

Днес предстои издърпване и извеждане от АМ "Тракия" на авариралия товарен камион, който вчера се сблъска с лека кола в района на 76-ия километър по посока София, съобщи говорителят на ОД МВР – Пазарджик Мирослав Стоянов.

По този повод към мястото на инцидента е насочена тежка техника. След броени минути автомагистралата в платното по посока за София ще бъде затворена за движение до премахване на камиона.

За целта водачите ще бъдат пренасочени през пътен възел Калугерово, от там през пътен възел Церово отново ще могат да се включат в движението по автомагистралата.