Емил Дечев: Остава версията, че няма външна намеса нито на Околчица, нито на Петрохан

Остава версията, че няма външна намеса нито на Околчица, нито на Петрохан. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев пред БНТ.

Намерената нова гилза до хижа "Петрохан" е важна за разследването по случая, тя е намерена при пореден оглед, заяви вътрешният министър.

За намерената четвърта гилза той съобщи, че е изпратена за експертиза в Националния институт по криминалистика.

"Надявам скоро да има заключение. Тя беше важна, защото се твърдеше, че има четири произведени изстрела, а бяха открити до този момент само три гилзи, което внасяше съмнение, недоверие", заяви Дечев.

В понеделник стана ясно, че е намерена четвъртата гилза в района на хижата, след започналото топене на снеговете. Вече повече от два месеца и половина, след като телата бяха открити пред хижа Петрохан, районът остава отцепен.

На 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени застреляни Ивайло Иванов-Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев. Няколко дни по-късно - на 8 февруари, под връх Околчица бяха открити застреляни и останалите от групата Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

Според официалната версия на разследващите тримата от хижата са се самоубили, а в кемпера под върха Калушев е убил младите си спътници и след това се е самоубил.