Задържаха под стража мъж, опитал да блудства с жена в Павликени

Дима Максимова

СНИМКА: Прокуратура на Република България

Мъж е задържан в ареста за постоянно по искане на Районна прокуратура-Велико Търново за опит за блудство спрямо жена в град Павликени.

А.А. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 26 април на пешеходна алея над подлез в гр. Павликени, направил опит да извърши действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на  жена на 47 години. Извратенякът употребил сила, като опитът останал недовършен поради независещи от дееца причини, посочват от прокуратурата.

За извършеното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 2 до 8 години.

Преценено е, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянието, както и наличието на опасност да се укрие и да извърши друго престъпление, поради което Районна прокуратура – Велико Търново е внесла в Районен съд град Павликени искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение.

На 27 април Районен съд град Павликени го е уважил и по отношение на обвиняемият А. А. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража".

Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура-Велико Търново, Териториално отделение Павликени.

