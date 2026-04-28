Втора за деня жертва в Пловдивска област: Малко дете загина в карловско село, изскочило на пътя (Обновено)

Малко дете е загинало, блъснато от автомобил в карловското село Розино, съобщиха за "24 часа" от полицията.

Инцидентът е станал около 11,30 часа днес. Първоначално на интерактивната карта на МВР катастрофата беше съобщена като станала в Карлово - в близост до гимназия "Евлогий и Христо Попов" и непосредствено до МБАЛ "Д-р Киро Попов". Всъщност обаче трагедията се разиграла в Розино. Невръстно дете изскочило внезапно на пътя, където било ударено фатално.

Това е втората за деня катастрофа с жертва в Пловдивска област. Около 5,40 часа тази сутрин лек автомобил "Форд" се блъсна в задната част на трактор на пътя между селата Калековец и Стряма. Пристигналият екип на спешна помощ само е констатирал смъртта на мъжа зад волана на колата.

Четете още

Още от Криминални

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)