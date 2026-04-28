Началникът на отбраната: Дистанционно управляемите системи вече са централен елемент на бойната мощ

"Лесният достъп и широкото използване на дистанционно управляеми апарати, както и развитието на средствата за противодействие, значително промениха характера на съвременните конфликти. Тази тенденция се прояви още по време на арменско-азербайджанския конфликт през 2020 г., като впоследствие бързо се разви в рамките на продължаващите вече над четири години интензивни бойни действия в Украйна и намира потвърждение и в конфликта в Близкия изток". Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов при откриването на международната конференция "Безпилотните летателни и роботизирани системи и средствата за противодействие срещу тях – ключов фактор в изграждането на съвременни отбранителни способности", съобщават от пресцентъра на военното министрество.

Събитието е под патронажа на началника на отбраната и се провежда на 28 и 29 април във Военна академия „Георги Стойков Раковски".

Адмирал Ефтимов подчерта, че дистанционно управляемите системи са се превърнали от спомагателен инструмент за разузнаване в централен елемент на бойната мощ. Интензивно се използват за наблюдение, целеуказване, удари, оценка на пораженията и логистика, като намират широко приложение и в морските операции.

"Масовото им прилагане увеличи ефективността на оръжията и промени тактиката на всички нива, което доведе до създаването на специализирани формирования. Съвременното бойно поле се характеризира с висока наситеност на сензори на всички нива, което практически елиминира възможността за скрито придвижване и маньовър със сили и средства. В резултат времето за откриване, целеуказване и поразяване се съкрати до минути. Това налага предприемането на мерки за защита на силите и на системата за командване и управление от дистанционно управляеми средства", отбеляза той.

Началникът на отбраната посочи, че войната в Украйна е потвърдила и ключовата роля на отбранителната индустрия за успеха на бойното поле, а скоростта на разработване, тестване, произвеждане и внедряване на нови решения се е превърнала в ключово стратегическо предимство. Той приветства провеждането на настоящата конференция като платформа, където отбранителната ни индустрия получава директна информация за потребностите на въоръжените сили.

"Българската армия натрупа значителен опит в използването на такива системи през последните години и може да сподели ценни уроци за тяхното развитие и усъвършенстване. Разчитаме на задълбочаване на сътрудничеството с националната отбранителна индустрия, която трябва не само да поддържа нужния капацитет за производство, но и да доставя конкурентни по цена решения за подготовката на формированията", заяви адмирал Ефтимов. Той допълни, че вече са предприети стъпки за реализирането на проекти за придобиването на дистанционно управляеми системи за Въоръжените ни сили.

"Чрез съвместна работа и усилия можем да бъдем достатъчно напред във времето. И тази конференция доказва необходимостта да се анализират начините на управление на безпилотните летателни и роботизираните системи и активно да се търсят решения, да се стремим към нови ефективни начини и средства за взаимодействие между въоръжените сили и индустриалния сектор." Това каза заместник-министърът на отбраната Златин Кръстев при откриването на конференцията.

Той посочи още, че мащабите, с които технологиите при безпилотните летателни системи се развиват, нагледно се виждат в хода на воденето на войната в Украйна. „Само за първите четири месеца на тази година Украйна е сключила договори за 25 000 наземни дрона, като предвижда всеки месец да оценява нуждата от допълнителни договори", даде пример заместник-министър Кръстев. Той поясни, че благодарение на използването на морски дронове, Украйна е успяла да изтласка руския черноморски флот в източните части на Черно море.

В рамките на конференцията командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, заместник-командирът на Съвместното командване на силите флотилен адмирал Галин Манев, заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев и началникът на щаба на Военноморските сили капитан I ранг Божидар Иванов представиха визията на видовете въоръжени сили и СКС за изграждането на способности в областта на безпилотните летателни системи.

Международният форум е организиран съвместно от Командването на Сухопътните войски и Асоциацията на Сухопътните войски на България.