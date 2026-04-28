Мите Миньорецо от Перник влиза за 20 г. в затвора за убийството на жена си

На 20 г. затвор при строг режим. Това е окончателната присъда за колоритният футболен запалянко Димитър Димитров – Мите Миньорецо от Перник за жестокото убийство на съпругата му Анита, събощават от Върховния касационен съд. С решението е отменена тази ан Апелативния съд, който го прати зад решетките доживот.

Анита Димитрова беше намерена мъртва на 29 април 2023 г. в семейното жилище в кв. "Изток". 43-годишната жена е починала от съчетана травма – черепно-мозъчна, аспирация на кръв в белите дробове и масивна кръвозагуба. Разследването показа, че е била многократно удряна и блъскана в стени и радиатор. По ръцете на мъжа й Димитър са открити охлузвания, а окървавените му дрехи са намерени изхвърлени в контейнер между блоковете. Семейството е било в обтегнати отношения – между съпрузите често избухвали скандали. Анита неколкократно е напускала дома и се е приютявала при родителите си, но след време се е връщала. След един от конфликтите ѝ е била осигурена съдебна защита от домашно насилие. На Димитър е наложена забрана да доближава дома им на по-малко от 50 метра за срок от 10 месеца. Въпреки това, около два месеца преди трагедията, Анита отново се е върнала при него. Семейството има две деца, за които в момента се грижат братът на Анита и съпругата му.