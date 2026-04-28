46 депутати от новия парламент обещали защита на животните

46 депутати от новия парламент са обещали защита на животните, съобщават от организацията "Невидими животни".

Депутатите са отговорили на анкетата на десет организации за защита на животните, като застанаха преди изборите с имената си зад 4 приоритетни законодателни изменения. Сред тях са въвеждането на по-строги стандарти и контрол за развъждане и проследяване на домашни любимци, забрана на фермите за кожи от норки, лисици и др., прекратяване на отглеждането на телета в клетки, а също и създаване на специализиран контролен орган, който да разследва само случаи на насилие и нехуманно отношение към животни.

Над 250 кандидати за депутати се включиха в анкетата преди изборите на 19 април. От тях 46 са избрани за народни представители в 52-ото Народно събрание. Най-много са те от Прогресивна България, следвани от ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС, Възраждане и ДПС.

„81% от българите са на мнение, че народните представители трябва да ги е грижа за защитата на животните, сочи представително социологическо проучване", каза Стефан Димитров от „Невидими животни", организатори на анкетата, и допълни: „Очакваме зрялост и отговорност от народните представители в изпълнение на поетия от тях ангажимент."

Ето всички 46 избрани народни представители от тези 250 кандидати, поели ангажимент за 4 ключови законодателни изменения за защита на животните:

Айлин Нуридин Пехливанова

Александър Романов Узунов

Антон Константинов Кутев

Асен Илиев Бабачев

Атанас Владиславов Славов

Божидар Пламенов Божанов

Велислав Величков Величков

Весела Господинова Момчева-Таун

Галин Неделчев Дурев

Георги Александров Чакъров

Деница Евгениева Сачева

Джипо Николов Джипов

Димитър Бисеров Петров

Димитър Георгиев Найденов

Димо Георгиев Дренчев

Евгени Георгиев Дянков

Елисавета Димитрова Белобрадова

Живка Дочева Бучуковска

Иван Драгомиров Димитров

Иван Петев Демерджиев

Илиана Петкова Жекова

Искра Михайлова Михайлова

Йордан Яворов Иванов

Йорданка Асенова Фандъкова

Катя Максимова Панева

Костадин Георгиев Ангелов

Красимир Цеков Иванов

Кръстьо Стоянов Врачев

Любен Иванов Иванов

Милен Колев Трифонов

Милева Димитрова Владкова

Нели Делкова Карабахчиева

Нихал Фехмиева Юзерган

Павел Димитров Попов

Петър Бойков Витанов

Рашид Мехмедов Узунов

Росица Любенова Кирова

Румен Василев Мунтянов

Румен Димитров Христов

Румяна Любенова Петрова

Свилен Петров Трифонов

Стела Димитрова Николова

Стефан Свиленов Свиленов

Тома Любомиров Биков

Христо Симеонов Симеонов

Чило Людмилов Попов