Отново отложиха делото за катастрофата с Местан, другият обвиняем остана без адвокати

Делото за катастрофата край момчилградското село Загорско с Лютви Местан, при която загина 6-месечно бебе, беше отложено за пореден път от окръжния съд в Кърджали. Този път причината беше, че другият обвиняем - Юсеин Ахмед, баща на загиналото дете, остана без адвокати.

В началото на съдебното заседание защитниците му бяха трима, двама от които упълномощени малко преди началото на процеса. Единият от новите адвокати - Николай Димитров, поиска отвод на вещото лице Стефан Делчев, участвал в изготвянето на комплексната съдебно-медицинска и автотехническа експертиза, както и на другите му двама колеги. Защитникът заяви пред съда, че през 2021 година е възлагал на Делчев изготвянето на частни експертизи за катастрофата край Загорско. Като доказателство беше приложено съобщение от електронната поща, което съдържа експертни заключения. Според адвоката експертните заключения, направени преди 5 години, били диаметрално противоположни на внесената в съда експертиза. Другият обвиняем - Лютви Местан, и защитниците му заявиха, че представените листове не могат да бъдат наречени доказателства.

Съдът разпита Стефан Делчев, който заяви, че няма спомен да е изготвял подобни становища. Междувременно стана ясно, че Николай Димитров е бил отстраняван от делото от предишния съдебен състав, защото е представлявал едновременно Юсеин Ахмед, роднините на загиналото бебе и непълнолетното дете на семейството, които са различни страни в процеса. Адвокатът отново беше отстранен от процеса.

Съдебният състав прецени, че няма да уважи искането за отвод на вещите лица, изготвили експертизата.

Последва нов опит на останалите двама защитници на Юсеин Ахмед да отложат делото. Другият упълномощен преди началото на делото адвокат заяви, че не се е запознал с експертизата и му е нужно време да го направи. След това обяви, че с другият защитник имат противоречия за начина, по който трябва да протече защитата на подсъдимия. Съдебният състав предложи да им даде време, за да изгладят противоречията, но това не беше прието. След това беше предоставена възможността на Юсеин Ахмед да избере кой от двамата адвокати да го представлява. Подсъдимият се отказа от досегашния си защитник и избра новоназначения, който пък заяви, че му е необходима поне седмица, за да се запознае с експертизата.

Последва остра реакция от единият от адвокатите на Местан - Менко Менков, който призова съда са сезира Висшия адвокатски съвет за поведението на тримата адвокати на Юсеин Ахмед.

"Циркът, който разиграват хвърля петно върху всички адвокати. Подсъдимият явно не осъзнава какво се случва", заяви Менко Менков. Междувременно стана ясно, че и последният адвокат на Юсеин Ахмед е работил в кантората на Николай Димитров. Това стана причина за нов отвод и подсъдимият остана без защита.

Съдебният състав отложи делото и насрочи следващото заседание за 18 юни, като преди това назначи на Юсеин Ахмед служебен защитник.